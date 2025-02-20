В гимназии Уфы открылась парта героя в честь бойца СВО

В уфимской 20-й башкирской гимназии открылась парта героя в честь бойца специальной военной операции Эдуарда Янбухтина. Выпускника учебного заведения в 2022-м призвали в ходе частичной мобилизации. Был командиром отделения в артиллерийском дивизионе.

Находясь в составе штурмовой группы, участвовал в боях. В апреле 2023-го во время сражения погиб от разрыва мины. Ему было 28 лет. За выполнение воинского долга ему присвоили орден Мужества посмертно. В церемонии открытия парты участвовали учащиеся гимназии, педагоги и мама героя.