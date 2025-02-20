В Уфе наградили волонтеров, приехавших из Анапы

Награда нашла своих героев. В молодёжном пространстве «Йэшлек» наградили волонтёров Анапы. Это первая группа из 27 жителей Башкортостана, которая 22 января отправилась в Краснодарский край с гуманитарной миссией. В течение двух недель ребята помогали ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье.