В Уфе прошёл второй этап отбора в Молодёжное правительство

Второй этап конкурсного отбора по формированию нового состава Молодежного правительства Башкортостана прошел в Доме Евразийского научно-образовательного центра. Первый заочный этап состоялся в ноябре 2024 года, где более 80 возможных кандидатов направляли пакет обязательных документов для участия в конкурсе и свои проекты по взаимодействию с профильными ведомствами региона.
Сейчас ведется отбор наиболее талантливых и инициативных молодых людей республики с высоким уровнем интеллектуального развития, организаторских способностей и активной гражданской позицией.
Молодёжное правительство Башкортостана – это совещательный и консультативный орган при правительстве республики, который осуществляет деятельность на общественных началах. В 2024 году Молодежное правительство Башкортостана вошло в число лучших в стране по итогам рейтинга Ассоциации молодежных правительств РФ, а также стало лауреатом Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «ГосСтарт».