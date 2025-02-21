В Уфе прошёл второй этап отбора в Молодёжное правительство

Второй этап конкурсного отбора по формированию нового состава Молодежного правительства Башкортостана прошел в Доме Евразийского научно-образовательного центра. Первый заочный этап состоялся в ноябре 2024 года, где более 80 возможных кандидатов направляли пакет обязательных документов для участия в конкурсе и свои проекты по взаимодействию с профильными ведомствами региона.

Сейчас ведется отбор наиболее талантливых и инициативных молодых людей республики с высоким уровнем интеллектуального развития, организаторских способностей и активной гражданской позицией.