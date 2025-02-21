В Башкирии Минсемьи и Совет отцов заключили соглашение о сотрудничестве

Совет отцов республики выходит на новый уровень. В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, где были подведены итоги и намечены планы на текущий год.
По-прежнему одним из главных направлений работы ведомства остаётся демография, развитие семейственности. На заседании между ведомством и Советом отцов было заключено соглашение о сотрудничестве. Общественная организация уже представлена в 35 районах и в нескольких городах республики.
На заседании коллегии также прошло вручение государственных и ведомственных наград. Ими были удостоены и сотрудники нашей телерадиокомпании. Среди них журналист, телеведущая Алия Тагирова, автор проекта «Простые истории» о людях с ограниченными возможностями здоровья. Также благодарственным письмом отмечены оператор Ильшат Давлетбердин и режиссер телеканала БСТ Рушан Калямов за многолетнее сотрудничество и высокий профессионализм.