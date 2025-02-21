Боец СВО из Башкирии награжден медалью Суворова

Участник специальной военной операции с позывным «Молчун» из Агидели удостоен медали Суворова. Об этом сообщили в газете «Огни Агидели».
Военнослужащий был мобилизован осенью 2022 года и с тех пор с честью исполняет свои обязанности в зоне боевых действий. «Молчуна» неоднократно отмечали почётными грамотами, а командование направило благодарственное письмо его матери за достойное воспитание сына.
Напомним, медаль Суворова названа в честь выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова. Она символизирует высшие стандарты воинской доблести, героизма, самоотверженности и мастерства, которые были воплощены в личности Суворова.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Огни Агидели».