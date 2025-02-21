В ЛНР почтили память героев ВОВ

Помним своих освободителей. Жители деревни Штеровка и соседнего города Петровское Луганской народной республики из поколения в поколение передают историю героизма башкирских кавалеристов в годы Великой Отечественной войны. И 23 февраля для них не только День защитников Отечества, но и день памяти генерала Минигали Шаймуратова, который погиб, освобождая Донбасс от фашистов 82 года назад.

Для учеников Петровской школы № 22 имени Шаймуратова Минигали Мингазович — не просто историческая личность. О его жизненном пути и подвиге здесь знают с младших классов. И то, что их образовательное учреждение носит имя Героя России, для детей имеет особое значение.

В 2022 году по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова в школе Шаймуратова начался капитальный ремонт. От старого здания остались только полы и несущие стены. Теперь это одно из самых современных образовательных учреждений в ЛНР, на базе которого проводятся научные конференции и круглые столы регионального масштаба. А выпускники имеют возможность получить высшее образование в Башкортостане.

На лицах будущих защитников Отечества волнение. Оно и понятно. Строевую подготовку у них принимают действующие участники и герои специальной военной операции. Ежегодно это патриотическое мероприятие посвящают памяти генерала Шаймуратова и башкирским кавалеристам, которые погибли в бою всего в нескольких километрах от школы в годы Великой Отечественной войны. Тогда жителю деревни Штеровка Анатолию Карповичу было всего 10 лет. Сейчас 92. Но в памяти до сих те ужасы, что творили с местными жителями немецкие оккупанты.

Под снежными сугробами на земле Луганщины до сих пор шрамы от разрывов немецких снарядов. 82 года назад здесь проходила передовая линия фронта борьбы за Донбасс. Увидев нашу съемочную группу, один из местных жителей подошел, чтобы рассказать, как погиб генерал Шаймуратов. В Штеровки, пожалуй, нет ни одной семьи, которая бы не знала об этом. Очевидцы того рокового дня передавали эту историю из поколения в поколение.

Спустя 80 лет после Великой Победы на земле Донбасса вновь рвутся снаряды. История повторяется, фашизм вновь поднял голову. И уже новому поколению защитников Отечества предстоит повторить подвиг своих предков. И они успешно с этим справляются. Им есть с кого брать пример.