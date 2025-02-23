В Башкирии в этом году откроют 12 новых школ

В этом году в республике планируется к вводу 12 школ на 11 тыс. мест. Еще 35 распахнут двери после капитального ремонта. Реновация образовательных учреждений затронула почти каждый муниципалитет. Ожидается, что обновленные или новые учебные заведения помогут разгрузить другие, порой переполненные.

Ни в дождь, ни в снег, ни в морозы работа у строителей не останавливается. Школу должны сдать до конца года, поэтому промедления не допустимы. Мунир Хаммадинуров не просто самый опытный, но и официально заслуженный строитель России знает это как никто другой. Сколько школ возвёл, не считал. Но точно не менее 30.

Год назад на этом месте располагалось прежнее здание школы. Из-за ветхости его были вынуждены снести, а площадку под новое учреждение – подготовить. Одной из сложностей при возведении объекта стал рельеф местности. Она уклончивая, перепад высоты между верхней и нижней точкой – 8 метров. Прежде чем приступить к возведению стен и заливке фундамента, строителям пришлось снять большой пласт земли.

Плотность прилегающей застройки и ограниченное пространство стали причиной использования не совсем типового проекта. Здание, рассчитанное на 200 учеников, будет Г-образной формы, с пятью этажами в основном корпусе.

Как никто окончания стройки ждут дети и учителя. Последние пять лет, после того, как их старую школу признали аварийной, всех переселили в соседнее учреждение. Теперь в здании центра образования №15 фактически два учебных заведения с двойным педагогическим составом. Поэтому и учиться вынуждены в две смены.

В 2025 году планируется ко вводу 12 школ. В их числе и учебное заведение в сердце Зауралья – селе Аскарово Абзелиловского района. Учреждение совместят с детским садом. Строительство намерены завершить уже летом. Детей здесь будут учить на нескольких языках.

А вот в Стерлитамаке школу №2 должны открыть на несколько месяцев раньше намеченного срока. Уже в апреле. Учебное заведение распахнет свои двери после капремонта. Работы проводят по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».