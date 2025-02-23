Трансплантации и новые ФАПы: как развивается медицина Башкирии

Уфимские врачи провели уже три трансплантации костного мозга. Операции были сделаны врачами Центра детской онкологии и гематологии, открывшегося в прошлом году. Современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием для маленьких пациентов позволяет им получать качественную помощь в своём регионе. Важную роль в профилактике и ранней диагностике заболеваний играют ФАПы и поликлиники. В этом году будут построены новые объекты.

Так сейчас проходит обучение в пятом классе для Софии. Учителей видит с экрана телефона, вместо школы – больничная палата. Два года назад девочке поставили диагноз остеосаркома бедренной кости. В прошлом году после долгого лечения случился рецидив. Ещё два года назад София вместе с мамой попали в гематологическое отделение РДКБ. Сейчас лечение и реабилитацию проходят уже в Республиканском центре детской онкологии и гематологии.

Благодаря центру медики теперь могут оказывать помощь, за которой раньше маленьким пациентам приходилось ездить в федеральные центры. Врачи уже сделали три пересадки костного мозга. Раньше в республике такие операции не проводились. Пока медики практикуют аутотрансплантацию.

Но всё это время, а это может быть и неделя, и год, биоматериал необходимо хранить. Поэтому в центре было создано криохранилище. Центр готов в будущем предоставить возможности криохранилища и взрослым пациентам.

Ранняя диагностика заболевания – это половина победы. Поэтому так много зависит от первичного звена медицины. В Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах появятся новые поликлиники. А главным событием для сёл и деревень становятся открытия фельдшерско-акушерских пунктов. На этой неделе в Шаранском районе заработали два ФАПа. Идёт строительство ещё трёх. Особенно сильно ждут в деревне Куртутель. Старое здание уже непригодно. В морозы в помещении холодно так, что приём не ведётся. Фельдшер сама ходит домой к пациентам. Всего в республике за этот год планируется открыть 130 ФАПов. Остро стоит кадровый вопрос.