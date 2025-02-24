В Уфе прошел конкурс по начальной военной подготовке памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Ежегодно в нём участвуют сотни кадетов из городов и районов республики. В этот раз конкурс собрал 350 человек.

Юноши и девушки соревновались в строевой и огневой подготовке, в умении оказывать первую медицинскую помощь, а также в выполнении спортивных нормативов. Мероприятие направлено на сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим воспитанием, развитие кадетского образования.