Известно, из каких районов Башкирии жители уезжают чаще всего

Более 114 тысяч человек покинули республику. Такие данные за прошлый год приводит Башстат. Жители массово уезжают из сельских районов – антирекорд поставил Ермекеевский. В топ-5 самых непривлекательных территорий также вошли Федоровский, Куюргазинский, Мишкинский и Мечетлинский районы.