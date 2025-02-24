Врач из Башкирии спасает жизни раненым бойцам в зоне СВО

Врач с позывным «Стерлик» принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.
С 2021 года он работал в Ишимбайской больнице, совмещая обязанности акушера-гинеколога и врача ультразвуковой диагностики. Благодаря высокому профессионализму и преданности делу он стал ценным специалистом в своем регионе. Тем не менее, летом 2024 года «Стерлик» решил поехать в зону боевых действий.
По словам врача, на спецоперации трудятся тысячи военных и гражданских медицинских специалистов. Некоторые выносят бойцов с передовой, другие проводят операции в прифронтовых госпиталях, а третьи лечат солдат в тыловых условиях.
Основная задача «Стерлика» — оперативная эвакуация раненых, оказание первой неотложной помощи и транспортировка в полевые госпитали. Эта работа требует не только профессиональных навыков, но и огромной силы духа.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Торатау».