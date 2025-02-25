В Иглинском районе почтили память погибших воинов

В Иглинском районе прошел митинг у обелиска в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Цветы к памятнику возложили ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и родственники погибших бойцов.

После в районном доме культуры состоялось торжественное собрание. На нем по указу Президента России юбилейной медалью «80 лет победы в Великой Отечественной войне» были награждены труженики тыла. Среди них ветеран труда Серафима Теребеева. В свои 93 года она, как и в юные годы, помогает фронту: вяжет шерстяные носки для участников СВО.