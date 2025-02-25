В Башкирии прошли соревнования «А ну-ка, парни!»

В Мелеузовском районе провели соревнования «А ну-ка, парни!». В них участвовали сотрудники одного из крупнейших птицеводческих комплексов страны. Команды начали эстафетой с тюбингом.
Далее конкурс саперов, операция по спасению, доставка боеприпасов. Также среди капитанов определили лучшего снайпера. В конце команды сыграли в зимний футбол и соревновались в лыжном забеге.
Среди участников и бывший военнослужащий. Первый боевой опыт он получил в Чечне. Как началась спецоперация, мужчина участвовал в боевых действиях на Харьковском и Запорожском направлениях в качестве командира роты добровольческого отряда. Сейчас боец в тылу, работает на предприятии.