В Башкирии прошли соревнования «А ну-ка, парни!»

В Мелеузовском районе провели соревнования «А ну-ка, парни!». В них участвовали сотрудники одного из крупнейших птицеводческих комплексов страны. Команды начали эстафетой с тюбингом.

Далее конкурс саперов, операция по спасению, доставка боеприпасов. Также среди капитанов определили лучшего снайпера. В конце команды сыграли в зимний футбол и соревновались в лыжном забеге.