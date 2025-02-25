В Башкирии благодаря чат-боту ГАИ задержан нетрезвый водитель

В Белорецке благодаря очевидцам госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя. На телефон доверия регионального МВД позвонил неравнодушный гражданин и сообщил о том, что с местной автомойки выезжает Chery Amulet, за рулём которого находится нетрезвый мужчина.

Ближайшим постам полиции были переданы сведения и координаты. Нарушителя задержали на ул. Кирова, им оказался 52-летний местный житель. Как выяснилось, ещё в 2016 году мужчина попадался автоинспекторам за аналогичное правонарушение.

Напомним, сообщить о нетрезвых участниках дорожного движения или других нарушениях вы можете по телефону доверия МВД или с помощью чат-бота. Актуальный номер и ссылка указаны ниже.

Телефон доверия: 8-347-279-32-92