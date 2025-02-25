Бойцов СВО из Башкирии наградили государственными наградами

Военнослужащие из Башкирии продолжают проявлять стойкость и героизм в ходе специальной военной операции.
Недавно уроженец деревни Шамратово Караидельского района, известный под позывным «Батыр», был удостоен медали «За боевое отличие». Об этом сообщил в своих соцсетях глава администрации Айдар Шайдуллин.
Отвага и самоотверженность «Батыра» в зоне боевых действий стала примером для сослуживцев. Благодаря грамотной организации и слаженной работе его рота смогла нанести значительный урон противнику.
Кроме того, боец с позывным «Мулла», за проявленную храбрость и мужество, был награжден медалями «Жукова» и «Участнику специальной военной операции».
Эти награды являются заслуженным признанием стойкости наших военнослужащих, которые ежедневно демонстрируют силу духа и непоколебимую верность своему долгу.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Айдар Шайдуллин, Vk