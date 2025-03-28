Врач из Башкирии спасал бойцов в зоне СВО

Сейчас в зоне специальной военной операции несут службу тысячи российских врачей, фельдшеров и санитаров. Они работают в операционных, полевых медицинских пунктах, с риском для жизни вытаскивают раненых из-под огня, ухаживают за пациентами госпиталей и обучают солдат навыкам первой помощи. За плечами наших врачей сотни операций и спасенных жизней.

Фаил Низаметдинович Мухамедьянов — врач-уролог, кандидат медицинских наук с 15-летним опытом работы. Он родился в Мечетлинском районе и закончил Башкирский государственный медицинский университет. Мастер спорта по зимнему полиатлону, имеющий первый взрослый разряд по лыжным гонкам и кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе.

Осенью 2024 года, несмотря на протесты родных, он отправился в зону спецоперации в качестве врача-хирурга личного состава. Фаил попал в команду добровольцев из Дальневосточного федерального округа, которые работали в 120 км от Курска. Самым опасным моментом, по его словам, стали события декабря, когда вражеские бомбы взрывались всего в 500 метрах от расположения их отряда.

Домой в Уфу врач вернулся в марте текущего года, где его ждали супруга и две дочери. Фаил продолжает трудиться врачом-урологом в частной медицинской клинике.

Он был награждён Благодарственным письмом заместителя Председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева «За службу Родине, проявленное мужество и личный пример самоотверженного выполнения воинского долга в ходе СВО», а также медалью Курской области «Защитника Отечества».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).