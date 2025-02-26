В Башкирии проходит мониторинг озимых посевов

Жизнеспособность растений проверяют методом монолита. Для этого вырубают из-под снега кусок почвы с ростками культур и на несколько дней оставляют в теплом помещении, чтобы после провести исследования. Результаты нужны в первую очередь самим аграриям, чтобы в случае необходимости скорректировать весенне-полевые работы.

Такая температура почвы вполне приемлемая, говорят специалисты. Плюсовая может у озимых вызвать развитие болезней, как, например, снежная плесень, а также развитие вредителей. Прежде чем приступить к вырубке монолита, измеряют и толщину снежного покрова. Здесь он 40 см, а значит, по весне влаги должно быть достаточно.

Также фиксируется наличие ледяной корки на почве. Это может притормозить развитие растений по весне. Вырубают монолит озимой пшеницы топором и ломом. Кусок должен быть такой толщины, чтобы сохранилась вся корневая система.

Монолит отвозят в помещение, где 12 дней он будет оттаивать при комнатной температуре. А после того, как растения дадут новые ростки, специалисты проводят исследования. Изучается сохранность и жизнеспособность культур, их корневая система, листья. Кроме того, изучается присутствие внутри стеблей вредителей.

В Башкортостане под урожай 2025 года посеяно почти 250 тыс. гектаров озимых культур. Большую часть занимает пшеница.