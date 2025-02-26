В Москве прошла встреча с выходцами из Башкирии

Привет от малой родины. В Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте России в Москве прошла встреча с выходцами из республики. Такие мероприятия организованы по инициативе главы региона Радия Хабирова, чтобы поддержать молодежь Башкортостана.

Говорили о потенциале республики и перспективах развития, в том числе формировании современной и продуктивной среды для студентов, учёных и бизнеса. Для этого создан Межвузовский кампус, три вуза участвуют в программе «Приоритет-2030». Создан Уфимский университет науки и технологий. Реализация проектов максимально упрощена, построена эффективная обратная связь с бизнесом. Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров поделился со студентами соображениями, основанными на личной практике в сфере бизнеса.