Участник СВО из Башкирии представлен к награде за спасение сослуживцев

Участник специальной военной операции, 21-летний военнослужащий с позывным «Фаза» из Белокатайского района, вернулся в отпуск после девяти месяцев службы в зоне боевых действий.
Окончив Новобелокатайскую среднюю школу №1 боец освоил профессию электрика и поступил в техникум в Верхней Пышме. В 2023 году его призвали на срочную службу в войсковую часть Воздушно-космических сил в Оренбурге. Спустя полгода службы он решил подписать контракт с Министерством обороны. После прохождения боевого слаживания военнослужащий отправился на фронт. Сейчас «Фаза» выполняет задачи пехотинца в мотострелковой роте, участвуя в эвакуации солдат и доставке продовольствия на линию боевого соприкосновения.
В сентябре прошлого года «Фаза» подвергся атаке вражеских дронов, что привело к тяжелому ранению левого плеча и контузии. В октябре он получил вторую контузию, но после пяти дней реабилитации в военном госпитале в Белгороде вернулся на передовую по собственному желанию.
За проявленный героизм при эвакуации боевых товарищей командование российской армии предоставило ему 45-дневный отпуск и выдвинуло к награждению медалью «Петра Нестерова».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Новый Белокатай».