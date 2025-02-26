В Стерлитамаке хранят память о подвиге 170-й стрелковой дивизии

Одними из первых приняли на себя удар и сражались с дивизией СС «Мёртвая голова». Бойцы 170-го стрелкового полка, сформированного в Стерлитамаке, в самом начале войны благодаря своей стойкости сорвали планы немецкого врага. Созданное в 1939 году воинское формирование просуществовало всего лишь до сентября 1941-го. Сегодня историю дивизии бережно хранят во втором по величине городе Башкортостана.

ЗD-экскурсия по местам, где была сформирована 170-я стрелковая дивизия и где бойцы воинского подразделения воевали с немецкими захватчиками. История дивизии, которую называют еще Стерлитамакской, началась в сентябре 1939 года. А уже на второй день Великой Отечественной ее части, сформированные из мобилизованных граждан, начали убывать на фронт, получив в конце июня 41-го приказ занять оборону по старой границе с Латвией, в полосе Себежского укрепрайона.

На острие немецкой атаки шла дивизия СС «Мертвая голова». Бойцам 170-й стрелковой пришлось столкнуться с профессионально обученными головорезами, рассказывает историк. Но его землякам удалось на время сдержать натиск немцев. Практически весь июль советские солдаты вели ожесточенные бои с врагом.

В составе Стерлитамакской дивизии был и отец Рамиля Рахимова, из-за ранения его отправили в госпиталь. Сегодня сын ветерана, как и Марат Тикеев, рассказывают о героических поступках солдат молодому поколению. Историю 170-й стрелковой дивизии в Стерлитамаке хранят и старые здания.

Штаб 170-й стрелковой дивизии располагался в этом здании, по адресу Комсомольская, 78. Напротив него бывшая гостиница купца Патрикеева, где размещались уже части воинского формирования.

В результате наступления немцев на Великие Луки 170-я стрелковая попала в окружение и была разгромлена, при захвате города 25 августа 1941 года погиб комендант, генерал-майор Т. К. Силкин. В скором времени дивизия прекращает своё существование. Сегодня её история хранится не только в краеведческом музее, но и в третьем лицее Стерлитамака.

Ежегодно к местам сражений 170-й дивизии выезжают и поисковики историко-патриотического отряда имени Даяна Мурзина «Черный генерал». В Псковской области, на границе с Латвией, у городов Себеж и Невель, им удалось найти медальоны и останки порядка 20 бойцов.