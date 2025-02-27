Боец СВО из Башкирии награжден государственными наградами

Боец с позывным «Артур» в апреле 2023 года подписал контракт с Минобороны страны и с тех пор служит в зоне специальной военной операции.
«Артур» родился и вырос в Уфе. После окончания школы получил образование в профессиональном училище № 37 и прошел срочную службу. Позже семья переехала на малую Родину супруги в деревню Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района. До заключения контракта он работал в строительной сфере. Вместе с супругой воспитывают трех сыновей.
Боец признался, что не мог оставаться в стороне, когда страна переживает непростые времена. В настоящее время «Артур» выполняет обязанности механика-радиотелефониста в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан».
За проявленное мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач он был награждён медалями «За отвагу», генерала «Шаймуратова», а также медалью «Участнику специальной военной операции».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Кармаскалинская новь».