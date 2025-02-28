В Уфе определили лучшие социальные проекты НКО

В Уфе определили лучшие социальные проекты некоммерческих организаций республики, которые реализовали на грант Главы Башкортостана. Оценку проводили по итогам реализации 231 проекта, поддержанного с 2022 года. В итоге было выбрано 20 победителей, которых наградили.

В их числе и наши коллеги – авторы программы «Башкирские каникулы», рассказывающие о достопримечательностях Башкортостана. В шорт-лист также попали проекты по внедрению адаптивных программ для детей с аутизмом, развитию трудовых мастерских и не только.