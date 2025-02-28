Радий Хабиров выступил на итоговом совещании судей Башкирии

В первую очередь, хочу поблагодарить вас за ответственную работу. Ваш высокий профессионализм, правовая культура, чуткое и внимательное отношение к людям укрепляют авторитет закона и государства, доверие общества к власти. Серьёзной задачей для всех нас остаётся помощь участникам СВО и их семьям. Во многих случаях нужно принимать быстрые, при этом выверенные эффективные решения. Уверен, что суды республики продолжат профессионально и оперативно рассматривать дела участников СВО и их семей при обращении за защитой социальных прав, обеспечением льгот, в других жизненных ситуациях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан