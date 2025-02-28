Радий Хабиров выступил на итоговом совещании судей Башкирии

Суды республики рассмотрели более 1 миллиона 415 тысяч дел за 12 месяцев. По этому показателю наш регион лидирует в Приволжском федеральном округе уже не первый год. Сегодня в Уфе подвели итоги работы судебной системы Башкортостана в 2024 году. В совещании принял участие глава региона.

Радий Хабиров поблагодарил присутствующих за ответственный труд, высокий профессионализм и укрепление авторитета закона и государства. В своём выступлении он отметил рост нагрузки на мировых судей. В 2024 году на каждого из них приходилось в среднем 533 дела.

В первую очередь, хочу поблагодарить вас за ответственную работу. Ваш высокий профессионализм, правовая культура, чуткое и внимательное отношение к людям укрепляют авторитет закона и государства, доверие общества к власти. Серьёзной задачей для всех нас остаётся помощь участникам СВО и их семьям. Во многих случаях нужно принимать быстрые, при этом выверенные эффективные решения. Уверен, что суды республики продолжат профессионально и оперативно рассматривать дела участников СВО и их семей при обращении за защитой социальных прав, обеспечением льгот, в других жизненных ситуациях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После своего выступления глава республики отметил судей государственными наградами. Председатель Верховного суда республики, докладывая об итогах деятельности системы, отметил, что, несмотря на сложности, связанные с внешними вызовами, суды региона продолжили эффективно выполнять свои функции, обеспечивая качественное рассмотрение дел.

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