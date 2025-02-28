Радий Хабиров выступил на итоговом совещании судей Башкирии

Суды республики рассмотрели более 1 миллиона 415 тысяч дел за 12 месяцев. По этому показателю наш регион лидирует в Приволжском федеральном округе уже не первый год. Сегодня в Уфе подвели итоги работы судебной системы Башкортостана в 2024 году. В совещании принял участие глава региона.
Радий Хабиров поблагодарил присутствующих за ответственный труд, высокий профессионализм и укрепление авторитета закона и государства. В своём выступлении он отметил рост нагрузки на мировых судей. В 2024 году на каждого из них приходилось в среднем 533 дела.
После своего выступления глава республики отметил судей государственными наградами. Председатель Верховного суда республики, докладывая об итогах деятельности системы, отметил, что, несмотря на сложности, связанные с внешними вызовами, суды региона продолжили эффективно выполнять свои функции, обеспечивая качественное рассмотрение дел.