В Уфе прошла акция помощи бездомным животным «Ищу человека»

В Уфе в третий раз прошла акция, направленная на помощь бездомным животным. Об этом сообщили в администрации города.

В этом году акция «Ищу человека» проходила в парке имени Мажита Гафури. Участники могли не только найти себе нового питомца, но и поучаствовать в сборе средств, получить консультации ветеринаров, а также пройти вакцинацию и чипирование для животных.

Руководитель центра помощи и реабилитации бездомных животных «Дом с хвостом» Юлиана Гафарова отметила, что на мероприятии также была организована выставка «Черный и рыжий», посвященная истории пса и котенка, и картины, которые поддерживают тему благотворительной акции.