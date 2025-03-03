В Уфе писательница и журналистка Рашида Магадеева отметила 60-летие

Главному редактору журнала «Ватандаш» Рашиде Магадеевой – 60 лет. Языковед, общественный деятель, учитель, писатель. У нее много заслуг и званий. На круглом столе, приуроченном к юбилею, женщину ждала еще одна награда: ее удостоили медали Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡыңа».

Рашида Магадеева работала в республиканских газетах, на телевидении, в Агентстве по печати и СМИ республики, Башкирском государственном университете. В настоящее время – главный редактор журнала «Ватандаш». Также Рашида Рафкатовна пишет стихи, произведения для детей, занимается общественной деятельностью. И даже в свой юбилей она не сидит сложа руки. Представила на свет новую книгу «Пусть слово, сказанное мной, дойдет до вас».