Я не служил, поэтому хочу отдать долг родине сейчас. С таким посылом сегодня подписал контракт на военную службу один из будущих бойцов. В Уфе на базе детского лагеря «Черемушки» работает единый центр «Защитник», где в режиме одного окна можно оформить или даже восстановить документы, пройти медосмотр, проконсультироваться. Для комфорта организовано трехразовое питание и гостиница для иногородних. Среди желающих подписать контракт есть и служившие в армии, и те, у кого нет опыта.