Я не служил, поэтому хочу отдать долг родине сейчас. С таким посылом сегодня подписал контракт на военную службу один из будущих бойцов. В Уфе на базе детского лагеря «Черемушки» работает единый центр «Защитник», где в режиме одного окна можно оформить или даже восстановить документы, пройти медосмотр, проконсультироваться. Для комфорта организовано трехразовое питание и гостиница для иногородних. Среди желающих подписать контракт есть и служившие в армии, и те, у кого нет опыта.
В едином центре будущие военнослужащие также могут пройти обучение по некоторым дисциплинам, например, оказанию первой помощи. Напомним, что в Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились.
Теперь они получат разово два млн рублей, а после — ежемесячно от 210 тыс. рублей в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.