В Зианчуринском районе прошли лыжные гонки

Зимние семейные игры. В Зианчуринском районе прошли лыжные гонки. Так, в деревне Кинзебулатово прошло одно из мероприятий в борьбе за звание «Трезвое село».

На мероприятие приехали сотни людей, гостей из соседних районов и Оренбургской области. Среди участников и любители, и чемпионы Башкортостана, и даже участники российских соревнований. Кубок администрации района разыграли более 170 человек. Самому юному участнику исполнилось 9 лет, самому старшему – более 60.