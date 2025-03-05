Зимние семейные игры. В Зианчуринском районе прошли лыжные гонки. Так, в деревне Кинзебулатово прошло одно из мероприятий в борьбе за звание «Трезвое село».
На мероприятие приехали сотни людей, гостей из соседних районов и Оренбургской области. Среди участников и любители, и чемпионы Башкортостана, и даже участники российских соревнований. Кубок администрации района разыграли более 170 человек. Самому юному участнику исполнилось 9 лет, самому старшему – более 60.
В эстафете смогли принять участие и дети, и взрослые. Здесь же организовали ярмарку, выставку. Сельчане активно участвуют в общественной жизни. Благодаря их инициативе была построена мечеть, детская площадка. По программе поддержки местных инициатив приобрели декорации и сценические костюмы для местного дома культуры.