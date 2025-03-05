В Уфе участники Кубка защитников Отечества прошли медосмотр

Перед стартом обязательно необходимо получить врачебный допуск. Члены сборной команды Башкортостана среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата прошли сегодня полноценный медосмотр. Перед выездом на соревнования, которые пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе, спортсмены приехали в республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

Углублённый медицинский осмотр проводят узкие специалисты: невролог, окулист, дерматолог и не только. Также претенденты на участие в соревнованиях сдают широкий спектр анализов и проходят функциональную диагностику.