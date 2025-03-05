Боец СВО из Башкирии награждён медалью генерала Шаймуратова

37-летний участник специальной военной операции из Салавата был удостоен медали генерала Шаймуратова. Боец проходил срочную службу в 74-й мотострелковой бригаде, а в последние годы работал оператором на заводе. Вместе с супругой воспитывают двоих сыновей.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии награждён медалью генерала Шаймуратова

Военнослужащий был мобилизован 22 сентября 2022 года. В Пензе он более двух недель обучался стрельбе из различных видов оружия, копал окопы и знакомился с устройством артиллерийских орудий. После этого новобранцы были отправлены к месту назначения.

Переночевали в лесопосадке, погрузились в КамАЗ. Только начали отъезжать, раздался грохот, да такой, что нашу машину качнуло — прилетела бомба. Конечно, нам, новобранцам, было страшно.

участник СВО

В третьем взводе девятой мотострелковой роты их обучали опытные бойцы ОМОН. Вскоре взвод передислоцировался. По словам военнослужащего, с конца октября до середины ноября  противник активно использовал артиллерию, миномёты, танки, вертолеты и самолеты, нанося удары по гражданским объектам.

Основная задача военнослужащих заключалась в защите опорного пункта, что требовало постоянной бдительности. На первой линии обороны он находится уже более двух лет, за это время дважды принимал участие в учениях в тылу.

Особо хочется сказать о блиндаже. Это наш дом. Мы его выкопали. Раньше привозили готовые деревянные щиты, которые использовали при строительстве. Сверху — слой бревен, которые засыпали землей. Мы еще и плиты использовали. Обустроили его так, чтобы было уютно. В отпусках бывали неоднократно, и каждый много чего привозил. У нас есть свет, плита для готовки пищи, своя баня. В свободное от дежурства время копаем блиндажи, новые позиции, делаем маскировку.

участник СВО

В настоящее время боец в отпуске. Успел заочно окончить техникум и планирует продолжить учёбу в институте.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: газета «Выбор» г.Салават.

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