Боец СВО из Башкирии награждён медалью генерала Шаймуратова

Особо хочется сказать о блиндаже. Это наш дом. Мы его выкопали. Раньше привозили готовые деревянные щиты, которые использовали при строительстве. Сверху — слой бревен, которые засыпали землей. Мы еще и плиты использовали. Обустроили его так, чтобы было уютно. В отпусках бывали неоднократно, и каждый много чего привозил. У нас есть свет, плита для готовки пищи, своя баня. В свободное от дежурства время копаем блиндажи, новые позиции, делаем маскировку.

участник СВО