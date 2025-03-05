Радий Хабиров провёл встречу со студенческими лидерами СПО

В республике 92 колледжа, по их количеству мы занимаем ведущие позиции в стране. В них учатся 120 тысяч студентов. Подготовка кадров ведется по 169 специальностям и 84 рабочим профессиям. Вы обучаетесь по очень востребованным специальностям на рынке труда. У нас большая нехватка в квалифицированных кадрах во многих отраслях. Рабочие профессии вновь становятся популярными. Благодаря развитию технологий, автоматизации, цифровизации производства перед вами открываются широкие перспективы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан