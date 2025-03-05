Радий Хабиров провёл встречу со студенческими лидерами СПО

По федеральной программе капитального ремонта колледжей, которая запускается в этом году в Башкортостане, за два года приведут в порядок здания семи учебных заведений. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики провел встречу со студенческими лидерами среднего профессионального образования.

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ собрались представители более 70-ти учебных заведений со всего Башкортостана. После вступительного слова руководителя региона, встреча продолжилась в формате живого общения. Студенты спрашивали, глава отвечал. В основном речь шла о модернизации системы СПО и создании условий для образовательного процесса.

В республике 92 колледжа, по их количеству мы занимаем ведущие позиции в стране. В них учатся 120 тысяч студентов. Подготовка кадров ведется по 169 специальностям и 84 рабочим профессиям. Вы обучаетесь по очень востребованным специальностям на рынке труда. У нас большая нехватка в квалифицированных кадрах во многих отраслях. Рабочие профессии вновь становятся популярными. Благодаря развитию технологий, автоматизации, цифровизации производства перед вами открываются широкие перспективы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самых активных лидеров среднего профессионального образования Радий Хабиров наградил почётным знаком «Доброволец Республики Башкортостан». Всего на встрече присутствовали порядка 200 учащихся ссузов. Помимо встречи с главой республики программа форума студенческих лидеров включала образовательные блоки и стратегическую сессию по развитию навыков студенческого самоуправления.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями