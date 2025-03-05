Радий Хабиров провёл встречу со студенческими лидерами СПО

По федеральной программе капитального ремонта колледжей, которая запускается в этом году в Башкортостане, за два года приведут в порядок здания семи учебных заведений. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики провел встречу со студенческими лидерами среднего профессионального образования.
В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ собрались представители более 70-ти учебных заведений со всего Башкортостана. После вступительного слова руководителя региона, встреча продолжилась в формате живого общения. Студенты спрашивали, глава отвечал. В основном речь шла о модернизации системы СПО и создании условий для образовательного процесса.
Самых активных лидеров среднего профессионального образования Радий Хабиров наградил почётным знаком «Доброволец Республики Башкортостан». Всего на встрече присутствовали порядка 200 учащихся ссузов. Помимо встречи с главой республики программа форума студенческих лидеров включала образовательные блоки и стратегическую сессию по развитию навыков студенческого самоуправления.