В Уфе 100-летний ветеран стал почётным гражданином

Кроме того, Асхату Аскаровичу вручили и медаль в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В январе Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны о наделении ветеранов Великой Отечественной войны званиями «Почетный гражданин» населенных пунктов и районов, в которых они проживают.

Асхат Мингазетдинов прошел всю войну. Оружие в руки взял в 17 лет. Участвовал в битве за Москву. Прошёл много сражений, в том числе и Курскую битву. Был четырежды ранен, и каждый раз врачи спасали ему жизнь. После четвертого тяжелого ранения в 1944-м он длительное время лечился в госпитале, где и встретил Победу. Видя подвиги военных врачей, решил связать жизнь с медициной. Работал в системе здравоохранения и мединституте. Асхата Мингазетдинова наградили двумя медалями «За отвагу» и «За освобождение Белоруссии», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней.