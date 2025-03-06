В Уфе выбран гимн башкирской лошади

В Уфе подвели итоги конкурса на гимн башкирской лошади. Победителя назвали в Научно-исследовательском институте по изучению лошадей башкирской породы.
Гимном была выбрана композиция «Йәшәһен башҡорт аты» мужского ансамбля «Атайсал». Автором песни стал народный артист Башкирии Рамиль Туйсин. В основу композиции легло стихотворение Фирузы Абдуллиной.
Победители конкурса примут участие в концертной программе Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» 2025 года, где автору гимна будет вручен главный приз — лошадь башкирской породы.
Фото: пресс-служба НИИ по изучению лошадей башкирской породы.