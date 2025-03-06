В Уфе выбран гимн башкирской лошади

В Уфе подвели итоги конкурса на гимн башкирской лошади. Победителя назвали в Научно-исследовательском институте по изучению лошадей башкирской породы.

Фото №1 - В Уфе выбран гимн башкирской лошади

Гимном была выбрана композиция «Йәшәһен башҡорт аты» мужского ансамбля «Атайсал». Автором песни стал народный артист Башкирии Рамиль Туйсин. В основу композиции легло стихотворение Фирузы Абдуллиной.

Башкирская лошадь – национальный живой символ Республики Башкортостан. Фермер из Баймакского района Ильнур Биктимиров предложил идею определить гимн о башкирской лошади, мы его поддержали, разработали положение, собрали профессиональных членов жюри, организовали заседание комиссии. На мой взгляд, в свете принятия Госсобранием закона о государственном реестре национального наследия Башкортостана, где башкирская порода лошади стоит на первом месте – это очень важное событие! Поздравляем победителя, работа действительно достойна быть гимном о башкирской лошади.

Руслан Гизатуллин

Победители конкурса примут участие в концертной программе Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» 2025 года, где автору гимна будет вручен главный приз — лошадь башкирской породы.

Фото: пресс-служба НИИ по изучению лошадей башкирской породы. 

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