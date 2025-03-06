В Уфе выбран гимн башкирской лошади

Башкирская лошадь – национальный живой символ Республики Башкортостан. Фермер из Баймакского района Ильнур Биктимиров предложил идею определить гимн о башкирской лошади, мы его поддержали, разработали положение, собрали профессиональных членов жюри, организовали заседание комиссии. На мой взгляд, в свете принятия Госсобранием закона о государственном реестре национального наследия Башкортостана, где башкирская порода лошади стоит на первом месте – это очень важное событие! Поздравляем победителя, работа действительно достойна быть гимном о башкирской лошади.

Руслан Гизатуллин