Илишевский район Башкирии на один день стал «Территорией женского счастья»

В рамках республиканского проекта в районном дворце культуры с. Верхнеяркеево прошли лектории, мастер-классы, приемы специалистов. Участниками мероприятия стали более 600 человек. Обсуждались актуальные темы о здоровье, взаимоотношениях в семье, консультировали врачи.

Самое главное, чтобы появились филиалы в районах, где такие же активные женщины возьмут управление над этими филиалами.

Спикеры осветили повседневные и актуальные для женщин темы. Особое внимание было направлено на обучение учителей и врачей. Психоаналитик Юлия Хакимова провела практическое занятие «Выявление и разрешение конфликтных ситуаций с детьми». А на «Территории поддержки» собрались жены и матери участников СВО. Отметим, мероприятия Открытой академии проходят при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.