В Башкирии в общественном транспорте оплата по акции продлится до 31 марта

Жители республики продолжат ездить на общественном транспорте со скидкой, оплачивая поездки QR-кодом через Систему быстрых платежей. Изначально предложение должно было действовать до конца прошлого года, однако акция оказалась очень популярной. Теперь пассажиры могут продолжать совершать выгодные поездки до 31 марта.

С начала действия акции жители городов республики совершили с помощью Системы быстрых платежей больше 850 тысяч оплат в транспорте. За четыре месяца действия акции выгода пассажиров общественного транспорта республики уже составила более 20 млн рублей. Данный способ оплаты действует только на маршрутах с фиксированной стоимостью проезда. При этом Национальная система платежных карт полностью компенсирует перевозчикам получаемую пассажирами скидку 13 рублей от каждой поездки при оплате по QR-коду или через NFC.