В Башкирии в общественном транспорте оплата по акции продлится до 31 марта

Жители республики продолжат ездить на общественном транспорте со скидкой, оплачивая поездки QR-кодом через Систему быстрых платежей. Изначально предложение должно было действовать до конца прошлого года, однако акция оказалась очень популярной. Теперь пассажиры могут продолжать совершать выгодные поездки до 31 марта.

С начала действия акции жители городов республики совершили с помощью Системы быстрых платежей больше 850 тысяч оплат в транспорте. За четыре месяца действия акции выгода пассажиров общественного транспорта республики уже составила более 20 млн рублей. Данный способ оплаты действует только на маршрутах с фиксированной стоимостью проезда. При этом Национальная система платежных карт полностью компенсирует перевозчикам получаемую пассажирами скидку 13 рублей от каждой поездки при оплате по QR-коду или через NFC.

Специальное предложение со скидкой 13 рублей от стоимости каждой поездки, если вы не оплачиваете через систему быстрых платежей, было решено продлить до конца марта. Чтобы получить скидку, пожалуйста, оплачиваете проезд, сканируя QR-код с помощью камеры телефона либо используя NFC-технологии, поднеся ваш смартфон к той самой платёжной табличке. В любом случае стоимость проезда спишется сразу с учётом скидки.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК

Поездки стали выгоднее на 13 рублей. Вместо 41 рубля – 28. Выгоду ощутила и студентка Марина.

Для оплаты проезда нужен только телефон. Причем сделать это можно двумя способами: приложить мобильный к табличке или сканировать QR-код. Главное, разницы нет — скидка всё равно работает. Езжу так уже пятый месяц и тысячи две сэкономила. Напомним, что воспользоваться скидкой за проезд можно до 31 марта 2025 года.

Марина
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