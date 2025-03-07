Бойцы СВО поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

Бойцы, которые сейчас стоят на защите Родины, поздравляют женщин с 8 Марта. Так, свои пожелания прислали в нашу редакцию военнослужащие 134-го танкового батальона ВДВ им. Матвея Пинского.
Уфимский нефтяной университет поддерживает тесные связи с бойцами. Объединяет личность Героя Советского Союза, командира танкового батальона Матвея Пинского, который после Великой Отечественной войны работал заведующим лабораторией в УГНТУ. Сотрудники, студенты и преподаватели регулярно помогают батальону, отправляя гуманитарную помощь. Военнослужащие поздравили женщин, прочитав стихотворение Иосифа Уткина «Ты пишешь письмо мне», написанное в 1943 году.