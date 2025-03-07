От крана до кисти: история визажиста-крановщицы из Уфы

Из кабины башенного крана прямиком за гримёрный стол. Сотрудница телеканала БСТ, визажист-стилист Ирина Санникова, заставляет сиять от радости не только гостей и ведущих, но и получателей квадратных метров. За ее плечами — больше 10 лет работы на башенном кране, десятки возведенных зданий.

Так Ирина Санникова задает настроение на строительной площадке не только себе, но и коллегам. Спецодежда, каска и перчатки уже более 10 лет — неотъемлемая часть гардероба девушки.

Самый первый день на работе — это уже когда меня оставили самой управлять башенным краном. Тогда краны были на рельсах, и приходилось, чтобы что-то куда-то передвинуть, проехать промежуток. И это было страшно, со слезами, потому что весь кран шатался и надо было за что-то держаться, сейчас, конечно, краны уже меньше шатаются, и на них чувствуешь себя безопаснее. Ирина Санникова

Сколько помогла возвести зданий — уже и не считает. Всё началось с домов в исторической части Уфы и микрорайоне Инорс. Заканчивала строительство многоэтажек и крупных заводов. По словам Ирины, интерес к сфере строительства привила мама. Вдохновившись и отучившись, за управление краном села сначала сестра, а позже и сама девушка. До рабочего места высотой в 25-этажный дом добирается за 10 минут.

Раньше на кранах мы либо ели только холодный обед, либо в термосе носили. Сейчас, конечно, на кране очень удобно, кран оснащен всеми удобствами. Там есть микроволновка, кондиционер, и в жару прекрасно работать. Не жарко в кабине, раньше, конечно, об этом можно было только мечтать. Ирина Санникова

Они сами очень смелые, и для них, мне кажется, это уже привычное дело. То есть мы на них смотрим, иногда думаем, как же девушка так может на кран каждый день подниматься, это все-таки под 69-90 метров, но тем не менее они с этим очень легко справляются. Желаю оставаться такими же красивыми, добрыми, прекрасными. Желаю вам всех благ, чтобы вы нас всегда радовали. Максим Фролов, мастер по кровле

Однако хрупкая, но в то же время сильная и волевая Ирина делает счастливыми не только будущих владельцев квартир, но и сотрудников телевидения — больше двух лет собирает ведущих, гостей и артистов.

Мое первое образование — это художник оформительских работ. Мне пришлось некоторое время думать, кем бы я хотела быть. Ну и параллельно я уже вошла в эту профессию — машинист башенного крана, я работала. И со временем я поняла, что хочу стать визажистом. Больше тянулась к красоте, к искусству делать прически, макияж. Начала совмещать. Наверное, когда уже появится семья, дети — все-таки оставить больше творческую работу, и кран... наверное, с ним попрощаемся. Ирина Санникова

Для ее коллег, как и для съемочной группы, дело всей жизни стало приятным сюрпризом.

Я узнала, что Ирина работает на кране, и была приятно удивлена, потому что такая, вроде бы, мужская работа, и в то же время работает девушка. По ней не скажешь, потому что она очень женственная, нежная в плане общения. Ксения Рязанова, художник-гримёр