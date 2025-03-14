Из Уфы в Волгоград отправился тематический поезд «Главный урок истории»

С уфимского вокзала в Волгоград отправился тематический поезд «Главный урок истории». В двухэтажных комфортабельных вагонах – более 500 детей из республики. На перроне исторические клубы развернули интерактивную выставку – представили вооружение и форму времен Великой Отечественной.