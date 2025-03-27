В Уфе стартовала олимпиада по истории предпринимательства

Победители поедут в Москву, чтобы побороться за звание лучшего на федеральном уровне. В Уфе состоялось открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. В стране она проводится с 2015 года.
За прошедшее время в олимпиаде приняли участие порядка 40 тысяч учащихся вузов со всей страны. Среди организаторов олимпиады – общественная организация «Деловая Россия», Российское историческое общество, истфак Московского государственного университета и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте России.