В Башкирии проходят учения среди спасателей по десантированию

В Башкортостане провели тренировку по беспарашютному десантированию спасателей в труднодоступной местности. В рамках подготовки к весеннему половодью специалисты покидали вертолет с помощью спусковых устройств.

В этот момент воздушное судно «Ка-32» висело в воздухе. Главная задача учений — отработка взаимодействия пилотов и спасателей.