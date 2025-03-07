В Башкирии проходят учения среди спасателей по десантированию

В Башкортостане провели тренировку по беспарашютному десантированию спасателей в труднодоступной местности. В рамках подготовки к весеннему половодью специалисты покидали вертолет с помощью спусковых устройств.
В этот момент воздушное судно «Ка-32» висело в воздухе. Главная задача учений — отработка взаимодействия пилотов и спасателей.
По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в республике организовано круглосуточное дежурство республиканского пожарно-спасательного вертолета и аэромобильной группы спасателей.