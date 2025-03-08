В Уфе состоялся субботник по плетению масксетей

В честь 8 Марта прошёл субботник по плетению маскировочных сетей, который организовали волонтеры движения «Маскировка Щит Уфа». Его участниками также стали активисты Народного фронта. Все вместе они сплели 108 квадратных метров маскировочных сетей.

Самым юным волонтером стала четырехлетняя Яна Миннигазина, которая пришла помогать бабушке. Волонтеры пришли в национальных костюмах и пели песни на разных языках. «Маскировка Щит Уфа» — одно из крупнейших добровольческих сообществ Башкортостана, объединяющее около 12 тысяч волонтеров по республике.