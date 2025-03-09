В Башкирии стали известны даты проведения Последних звонков и выпускных

Так, последние звонки в школах состоятся 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
На выпускных в 2025 году запланированы церемония поднятия флага, исполнение гимна России, а также чествование многопоколенных и многодетных семей. Предусмотрены выступления родителей, в том числе тех, кто удостоен государственных наград, и участников специальной военной операции.
Кроме того, регионам рекомендуется обеспечить безопасность и доступность площадок для учеников с ограниченными возможностями здоровья.