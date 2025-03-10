В Башкирии ветеранам СВО помогают адаптировать жилье

77 обследованных и 17 уже адаптированных помещений. Второй год филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает создавать доступную среду в домах демобилизованных участников СВО с тяжелыми военными травмами. Они могут рассчитывать не только на выделенное парковочное место, но и на расширение дверного проема, устранение порогов, приспособление для приготовления и приема пищи и не только. Всё зависит от степени инвалидности и условий проживания. Вскоре жить станет комфортнее и уфимцу Артёму Мухарямову.

Своих уже коллег ветеран СВО Артём Мухарямов встречает у подъезда впервые. В руках у эксперта и сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» рулетка и камеры. Всё потому, что квартира мужчины вошла в Программу адаптации жилья для ветеранов спецоперации с инвалидностью.

Но история берет свое начало еще с 2022 года. Мужчина отправился на СВО в рамках частичной мобилизации — служил в военной разведке на территории ДНР. Во время штурма противника в Авдеевке ВСУ попали по боевой машине, в которой находился боец.

Как говорят, дома и стены лечат. Однако, получив увечья, закрывать бытовые потребности стало сложнее. Так, он оставил заявку на адаптацию жилья, и вскоре ее взяли в работу. От расширения дверных проемов и установки пандусов до переоборудования кухонь и санузлов — решение принимают, учитывая индивидуальные потребности ветеранов и их условия проживания.

Главная задача — создать комфорт и безопасность. Программа адаптации жилья для ветеранов СВО стартовала в 2023 году. За это время провели уже 77 обследований жилых помещений, 17 из которых приспособили под нужды демобилизованных.