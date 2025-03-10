Модернизация здравоохранения и развитие строительства: итоги совещания с Радием Хабировым

Максимальный уровень воды на реках Белой и Урале во время весеннего половодья ожидается в пределах нормы. Итоговый же прогноз по срокам прохождения большой воды и ожидаемым зонам затопления будет готов 25 марта. Об этом сегодня объявили на оперативном совещании правительства республики. Там же обсуждался вопрос модернизации первичного звена здравоохранения и развития строительного комплекса региона.

Уровни воды во всех водохранилищах Башкортостана снизили до минимума. Республика готовится к пропуску большой воды. По данным снегомерных съемок Башкирского управления по гидрометеорологии на 28 февраля, запас воды в снеге в верхнем течении Белой 81 миллиметр, что на 38 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание уделяем наиболее крупным объектам – в оперативном управлении Минэкологии находятся 27 объектов республиканской собственности.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Всего в Башкортостане насчитывается 524 гидротехнических сооружения, и все они находятся в удовлетворительном состоянии. К сегодняшнему дню подготовка к прохождению весеннего половодья на этих объектах завершена, доложил участникам оперативного совещания правительства министр природопользования и экологии региона. Радий Хабиров попросил держать вопрос безопасного пропуска большой воды на особом контроле.

Вся техника в вашем распоряжении есть. Если вовремя всё отработать, ущерб населённым пунктам можно минимизировать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

22 новых объекта и капитальный ремонт 236 медицинских организаций. О том, что запланировано в рамках модернизации первичного звена в республике до 2030 года, рассказал министр здравоохранения. Глава Башкортостана, в свою очередь, поинтересовался, как обстоят дела с новым хирургическим корпусом Республиканского кардиоцентра. Его готовят к открытию 26 марта. В здании общей площадью порядка 32 тысяч квадратных метров разместятся 10 операционных, поликлиническое отделение и приёмное с распределением потоков плановой и экстренной госпитализации.

Вопрос очень важный. Наша задача – радикально изменить ландшафт «первички». Уже строим шесть поликлиник в республике, впереди – ещё много планов, – подчеркнул Радий Хабиров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О своей работе на оперативном совещании рассказал и руководитель «Фонда развития промышленности Башкортостана». Организация налаживает взаимодействие власти с бизнесом, помогая предприятиям получать господдержку.

Как минимум 3 млн квадратных метров жилья необходимо ввести в этом году. Такую задачу обозначил глава перед Минстроем региона. 2024-й по темпам строительства был успешным, отметил Радий Хабиров, необходимо и дальше держать высокую планку.

Фото №1 - Модернизация здравоохранения и развитие строительства: итоги совещания с Радием Хабировым

В этом году не менее 3 млн квадратных метров жилья мы должны сдать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перед строительной отраслью республики поставлены масштабные, но вполне реалистичные задачи на ближайшие шесть лет. По целому ряду заявленных целей у нас уже идёт активная работа и есть результаты.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Также руководитель республики поручил проанализировать строительство жилья в малых городах. Лидируют же по введенным квадратным метрам жилья в регионе Уфа, Уфимский и Иглинский районы, а также города Стерлитамак и Октябрьский.

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