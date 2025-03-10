Модернизация здравоохранения и развитие строительства: итоги совещания с Радием Хабировым

Максимальный уровень воды на реках Белой и Урале во время весеннего половодья ожидается в пределах нормы. Итоговый же прогноз по срокам прохождения большой воды и ожидаемым зонам затопления будет готов 25 марта. Об этом сегодня объявили на оперативном совещании правительства республики. Там же обсуждался вопрос модернизации первичного звена здравоохранения и развития строительного комплекса региона.
Уровни воды во всех водохранилищах Башкортостана снизили до минимума. Республика готовится к пропуску большой воды. По данным снегомерных съемок Башкирского управления по гидрометеорологии на 28 февраля, запас воды в снеге в верхнем течении Белой 81 миллиметр, что на 38 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
Всего в Башкортостане насчитывается 524 гидротехнических сооружения, и все они находятся в удовлетворительном состоянии. К сегодняшнему дню подготовка к прохождению весеннего половодья на этих объектах завершена, доложил участникам оперативного совещания правительства министр природопользования и экологии региона. Радий Хабиров попросил держать вопрос безопасного пропуска большой воды на особом контроле.
22 новых объекта и капитальный ремонт 236 медицинских организаций. О том, что запланировано в рамках модернизации первичного звена в республике до 2030 года, рассказал министр здравоохранения. Глава Башкортостана, в свою очередь, поинтересовался, как обстоят дела с новым хирургическим корпусом Республиканского кардиоцентра. Его готовят к открытию 26 марта. В здании общей площадью порядка 32 тысяч квадратных метров разместятся 10 операционных, поликлиническое отделение и приёмное с распределением потоков плановой и экстренной госпитализации.
О своей работе на оперативном совещании рассказал и руководитель «Фонда развития промышленности Башкортостана». Организация налаживает взаимодействие власти с бизнесом, помогая предприятиям получать господдержку.
Как минимум 3 млн квадратных метров жилья необходимо ввести в этом году. Такую задачу обозначил глава перед Минстроем региона. 2024-й по темпам строительства был успешным, отметил Радий Хабиров, необходимо и дальше держать высокую планку.
Также руководитель республики поручил проанализировать строительство жилья в малых городах. Лидируют же по введенным квадратным метрам жилья в регионе Уфа, Уфимский и Иглинский районы, а также города Стерлитамак и Октябрьский.