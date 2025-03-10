Модернизация здравоохранения и развитие строительства: итоги совещания с Радием Хабировым

Перед строительной отраслью республики поставлены масштабные, но вполне реалистичные задачи на ближайшие шесть лет. По целому ряду заявленных целей у нас уже идёт активная работа и есть результаты.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан