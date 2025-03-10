«Буду здесь до Победы»: как артиллеристы из Башкирии работают на передовой

Расчеты реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова при поддержке операторов БПЛА отряда «Айгир» мотострелкового полка «Башкортостан» уничтожают живую силу и скопление бронетехники противника на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. А чтобы бойцы ни в чем не нуждались и чувствовали поддержку малой Родины, волонтеры из Башкортостана привозят добровольцам всё самое необходимое по их же заявкам.

Короткий инструктаж, и расчет РСЗО «Град» выезжает на огневую позицию. Их более 30, чтобы разведка ВСУ не могла определить, откуда именно будет нанесен очередной удар. Доехав до места, первым делом выставляют антидроновую группу, которая следит за небом. Вражеские камикадзе здесь не редкость. Не теряя времени, остальные бойцы разворачивают установку, сверяются с полученными координатами и ждут команду «333».

Точное попадание по цели фиксируется кадрами объективного контроля. Наши птички тоже летают в тылу противника, умело обходя западные системы радиоэлектронной борьбы. Отработав, расчет боевой машины сворачивается и возвращается в район ожидания. Новый приказ может поступить в любую минуту. Поэтому сразу перезаряжают установку реактивными ракетами.

Прибыли с боевого выезда. Задача выполнена. Цель уничтожена. Здесь с самого формирования полка, и буду здесь до самой победы. позывной «Соловей»

Я водитель БМ. Привет с полка «Башкортостан». позывной «Двойной»

Основной костяк реактивной артиллерийской батареи составляют жители Стерлитамака. Командир подразделения с позывным «Боксёр» тоже оттуда. Пока бойцы были на задании, с малой Родины к ним приехал гумконвой, собранный земляками и администрацией города. Преодолев более двух тысяч километров, волонтёры доставили и передали военнослужащим посылки из дома и внедорожник «Нива», о котором просили сами реактивщики.

Вот и финал нашего длинного путешествия. Привезли ребятам-артиллеристам из полка Сухорукова из Стерлитамака «Ниву». Будем надеяться, что будет служить верой и правдой. Поможет приблизить нашу с вами победу. Сохранит жизни наших ребят, чтобы они живые и здоровые вернулись домой. Евгений Васильев, волонтёр

Вместе с гумпомощью также передали дрон-детекторы, стройинструменты, продукты питания, медикаменты. Но больше всего бойцов обрадовали амулеты, сделанные детскими руками, и письма со словами поддержки. На передовой они есть у каждого добровольца.

Хотел бы поблагодарить команду Евгения. Также привезли сюда, в зону СВО, детские рисунки. Это от Зуева Марка, ему 6 лет. Как я уже сказал, повесим на самом почетном месте. А также детский сад № 15 прислал свои рисунки, письма, мы их обязательно прочтем. И тоже повесим на имеющуюся доску с письмами от детей, которая у нас есть. Спасибо большое городу Стерлитамаку, неравнодушным жителям. позывной «Боксер»

В реактивной батареи служат добровольцы разных возрастов и национальности. Кто-то пришел уже с боевым опытом, у кого-то за плечами только срочная служба. Объединяет их всех одно — любовь к своей Родине.

Боевого опыта нету, 30 лет уже прошло, как с армии пришел. Просто я думаю, что это касается всех. Поэтому не смог дома лежать. позывной «Бабай»