«Буду здесь до Победы»: как артиллеристы из Башкирии работают на передовой

Расчеты реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова при поддержке операторов БПЛА отряда «Айгир» мотострелкового полка «Башкортостан» уничтожают живую силу и скопление бронетехники противника на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. А чтобы бойцы ни в чем не нуждались и чувствовали поддержку малой Родины, волонтеры из Башкортостана привозят добровольцам всё самое необходимое по их же заявкам.
Короткий инструктаж, и расчет РСЗО «Град» выезжает на огневую позицию. Их более 30, чтобы разведка ВСУ не могла определить, откуда именно будет нанесен очередной удар. Доехав до места, первым делом выставляют антидроновую группу, которая следит за небом. Вражеские камикадзе здесь не редкость. Не теряя времени, остальные бойцы разворачивают установку, сверяются с полученными координатами и ждут команду «333».
Точное попадание по цели фиксируется кадрами объективного контроля. Наши птички тоже летают в тылу противника, умело обходя западные системы радиоэлектронной борьбы. Отработав, расчет боевой машины сворачивается и возвращается в район ожидания. Новый приказ может поступить в любую минуту. Поэтому сразу перезаряжают установку реактивными ракетами.
Основной костяк реактивной артиллерийской батареи составляют жители Стерлитамака. Командир подразделения с позывным «Боксёр» тоже оттуда. Пока бойцы были на задании, с малой Родины к ним приехал гумконвой, собранный земляками и администрацией города. Преодолев более двух тысяч километров, волонтёры доставили и передали военнослужащим посылки из дома и внедорожник «Нива», о котором просили сами реактивщики.
Вместе с гумпомощью также передали дрон-детекторы, стройинструменты, продукты питания, медикаменты. Но больше всего бойцов обрадовали амулеты, сделанные детскими руками, и письма со словами поддержки. На передовой они есть у каждого добровольца.
В реактивной батареи служат добровольцы разных возрастов и национальности. Кто-то пришел уже с боевым опытом, у кого-то за плечами только срочная служба. Объединяет их всех одно — любовь к своей Родине.
В районе ожидания боевые машины находятся в постоянной готовности. После получения приказа расчеты в течение нескольких минут выдвигаются на свои огневые позиции и отрабатывают по полученным координатам. Один пакет такой установки способен накрыть площадь, равную четырем футбольным полям. Поэтому скрыться от осадков в виде града практически невозможно. Реактивщики не дают покоя врагу ни днём, ни ночью. В любое время суток они готовы выполнить поставленную задачу.