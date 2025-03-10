В Башкирии обсуждают изменение тарифов за капремонт

В республике обсуждают возможность повышения тарифов за капремонт. Таким образом, как говорят чиновники, можно увеличить охват домов, в которых будут производиться работы. На данный момент в Башкортостане одни из самых низких платежей по стране. Стоимость держится с 2022-го года. Однако цены на те же стройматериалы за эти несколько лет изменились значительно. Порой жители на коллективных собраниях сами принимают решение поднять суммы в квитанциях.

Весеннюю оттепель и сезон дождей жители этого дома привыкли встречать с ведрами в руках. Кровля течет из года в год. А вот капитальный ремонт по графику не раньше 2028-го. Терпеть еще несколько лет жители многоэтажки не стали. Год назад на собрании большинством голосов приняли решение увеличить взносы по капремонту, чтобы ускорить работы. Итог — крышу обновят уже этим летом. А сейчас в подъезде меняют лифты.

Государство поддерживает программу капремонта, но без участия самих жителей решить проблему невозможно. Дом по улице Гагарина не единственный, в котором жильцы добровольно повысили себе тарифы. Это уже Кармаскалинский район. Ситуация практически один в один. Инициатива жителей позволила их дому попасть в краткосрочную программу по капремонту.

И всё же это больше единичные случаи. Решать проблему нужно системно. С 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в республике остаётся неизменным. Причём одним из самых низких по стране. А ведь цены на материалы и услуги выросли на порядок. Из-за недостатка средств многие дома не могут получить необходимый ремонт вовремя.

Количество домов, которые могли быть отремонтированы, например, в 22-м году и сегодня, оно значительно меньше. И мы видим сегодня по всем муниципалитетам, как идет уменьшение количества домов, отремонтированных в течение года. Это не есть хорошо, потому что наша-то задача в первую очередь — сохранить дома и создать комфортные условия для жителей. Вилорий Угаров, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Если взносы останутся на прежнем уровне, ситуация может стать критической. Дома, которые уже нуждаются в ремонте, будут продолжать разрушаться. Сейчас в Башкортостане обсуждают возможность повышения взносов. В фонде регионального оператора подсчитали: при смене тарифа можно будет в полтора раза увеличить охват домов, куда зайдут рабочие бригады.

С 22-го года действуют тарифы для домов из 6 этажей 7,46 руб./кв. м в месяц, для домов выше 6 этажей — 8,10 руб./кв. м в месяц. В соответствии с постановлением правительства с 1 мая планируется увеличение для домов до 6 этажей до 12,5 руб. за кв. метр, для домов свыше 6 этажей — до 13,2 руб. за кв. метр. Мы повысим размер взноса в республике до среднероссийского уровня прошлого года. Аскар Назыров, заместитель генерального директора регионального оператора Республики Башкортостан

Региональный оператор работает в регионе уже 11 лет. В программу капитального ремонта включено более 17 тыс. многоквартирных домов. За весь период те или иные виды работ провели почти в половине из них.