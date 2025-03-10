В Башкирии обсуждают изменение тарифов за капремонт

В республике обсуждают возможность повышения тарифов за капремонт. Таким образом, как говорят чиновники, можно увеличить охват домов, в которых будут производиться работы. На данный момент в Башкортостане одни из самых низких платежей по стране. Стоимость держится с 2022-го года. Однако цены на те же стройматериалы за эти несколько лет изменились значительно. Порой жители на коллективных собраниях сами принимают решение поднять суммы в квитанциях.
Весеннюю оттепель и сезон дождей жители этого дома привыкли встречать с ведрами в руках. Кровля течет из года в год. А вот капитальный ремонт по графику не раньше 2028-го. Терпеть еще несколько лет жители многоэтажки не стали. Год назад на собрании большинством голосов приняли решение увеличить взносы по капремонту, чтобы ускорить работы. Итог — крышу обновят уже этим летом. А сейчас в подъезде меняют лифты.
Государство поддерживает программу капремонта, но без участия самих жителей решить проблему невозможно. Дом по улице Гагарина не единственный, в котором жильцы добровольно повысили себе тарифы. Это уже Кармаскалинский район. Ситуация практически один в один. Инициатива жителей позволила их дому попасть в краткосрочную программу по капремонту.
И всё же это больше единичные случаи. Решать проблему нужно системно. С 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в республике остаётся неизменным. Причём одним из самых низких по стране. А ведь цены на материалы и услуги выросли на порядок. Из-за недостатка средств многие дома не могут получить необходимый ремонт вовремя.
Если взносы останутся на прежнем уровне, ситуация может стать критической. Дома, которые уже нуждаются в ремонте, будут продолжать разрушаться. Сейчас в Башкортостане обсуждают возможность повышения взносов. В фонде регионального оператора подсчитали: при смене тарифа можно будет в полтора раза увеличить охват домов, куда зайдут рабочие бригады.
Региональный оператор работает в регионе уже 11 лет. В программу капитального ремонта включено более 17 тыс. многоквартирных домов. За весь период те или иные виды работ провели почти в половине из них.
По словам чиновников, капитальный ремонт — это не просто траты, но и инвестиции в будущее. Чем дольше откладывать решение текущих проблем, тем дороже обойдётся их устранение в дальнейшем. Именно поэтому повышение тарифов — процедура неизбежная и необходимая. Тем более с учетом постоянно растущего списка домов, которые необходимо ремонтировать.