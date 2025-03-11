Связисты Башкирии помогают бойцам теснить противника на передовой

Военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» уверенно наступают на противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции. В этом им помогают связисты 2-го мотострелкового батальона имени Миннигали Губайдуллина, которые обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями батальона, полка и штабами на линии соприкосновения. Бойцы с полной ответственностью выполняют свои обязанности, ведь от этого зависит жизнь товарищей. Один из бойцов с позывным «Журналист» показал, как проходит их ежедневное дежурство.