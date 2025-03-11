В Башкирии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший врач года»

В Башкортостане продолжается прием заявок на республиканский конкурс «Лучший врач года». Те, кто пройдет региональный этап, получат право на участие во всероссийском финале. Так, в прошлом году на состязания поступило 247 работ.

Свою деятельность планирует представить и уфимка Гюзель Ахмедшина, которая уже 18 лет в здравоохранении. В настоящее время лечит маленьких пациентов. За время работы специалист накопила большой опыт, приобрела профессиональные навыки и организаторские качества. В этом году педиатр планирует принять участие в республиканском конкурсе «Лучший врач года».