Ансамбль танца из Башкирии поразил московских зрителей

Шикарный, бесподобный концерт, я невероятно рада, что совершенно случайно попала сюда. Давно не была на родине, и так получилось, что меня пригласили на концерт и я как будто снова вернулась домой. Особенно трогательной для меня стала первая часть, я получила максимум удовольствия. Каждый танец — это мини-спектакль, просто до слез. Невероятные заставки, прекрасные танцоры: и девушки, и ребята. Башкирия — это моя родина, это часть моей истории, особенно здесь на выставке, где юрты, где столько много знакомых людей. Люблю Башкирию, люблю Уфу!

Светлана Казанцева