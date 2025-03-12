Ансамбль танца из Башкирии поразил московских зрителей

11 марта в Москве состоялся первый сольный концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова. Ансамбль представил юбилейную программу «Танцы народов мира». Концерт собрал более 5 тысяч человек.
Как сообщили корреспонденты ИА «Башинформ», в первом отделении программы была представлена классика башкирской хореографии — «Зарифа», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы» и другие танцы из золотого фонда наследия Файзи Гаскарова, а также танцевальные композиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Во втором отделении «гаскаровцы» представили танцы народов мира: испанский, казахский, хорезмский, аргентинский, китайский танцы и другие яркие постановки.
По признанию зрителей, концерт Госансамбля имени Гаскарова стал настоящим праздником башкирской культуры и искусства в Кремле.
Стоит отметить, что перед концертом ансамбля в Кремлевском дворце в гербовом фойе была организована масштабная экспозиция, посвященная башкирской культуре. На выставке под завораживающие звуки курая все желающие могли ощутить тепло и уют башкирской юрты. Примерить на себя национальную одежду и сделать памятные фото.
Особое внимание представительниц прекрасного пола привлекли уникальные старинные украшения к танцам из репертуара ансамбля — женские нагрудные украшения к башкирскому старинному танцу с ведром, поставленному свыше 60 лет назад, мужские пояса к танцам «Охотник» и «Медный каблук» и головной убор кашмау к лирическому танцу «Загида». А также предметы башкирского традиционного костюма, представленные в экспозиции, украшенные старинными монетами, кораллами, вышивкой и камнями.
Уроженка Уфы, обосновавшаяся в столице, призналась, что каждый год старается выстроить свой рабочий график так, чтобы попасть на долгожданный концерт любимого с детства ансамбля танца.
Важно, что концерт стал не только праздником башкирской культуры, но и творческой площадкой для знакомства с регионом, для общения соотечественников. Многие присутствующие, услышав родные мотивы, не могли удержаться и пустились в пляс, который быстро перерос в хоровод дружбы.
Прошедший концерт в Кремле стал историческим событием не только для самого Госансамбля, но и для культуры Башкортостана. Сольником в Кремлевском дворце коллектив закрыл свой юбилейный 85-й год на сцене.
Фото: bashinform.ru