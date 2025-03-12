Жители Башкирии оказались в топе самых активных путешественников

Республика заняла долю 3% вместе с соседними Свердловской, Челябинской областями и Татарстаном. В самой Башкирии зафиксированы одни из самых «бюджетных» ставок на посуточную аренду жилья. Квартиру можно снять в среднем за 2,5 тыс. руб. Загородный дом — за 8,2 тыс. руб. в сутки. Спрос на посуточную аренду жилья с февраля прошлого года вырос на 66%, а предложение увеличилось на 33%.