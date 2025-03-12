В Уфе прошли соревнования по художественной гимнастике

Столица республики принимала сразу два крупных соревнования по художественной гимнастике. Здесь прошли Кубок Башкортостана и турнир «Волшебная страна». Не обошлось без нововведений. Впервые на уфимском ковре спортсменки выступали в дисциплинах: дуэты и трио.

Выступление дуэтов — новое направление в художественной гимнастике. Всероссийская федерация этого вида спорта давно рассматривала проект внедрения дисциплин «дуэты» и «трио». Сейчас практически ни одно крупное соревнование в стране не обходится без этих номеров. В республике эти старты стали первыми, в которых девушки выходят на ковер вдвоем или втроем.

Уфа принимала сразу два соревнования. Здесь прошли Кубок республики Башкортостан и республиканские соревнования «Волшебная страна». У турнира богатая история, он проводится здесь уже два десятилетия. Всего выступили более 500 гимнасток. Конкуренцию представительницам республики составили гости из Самарской и Челябинской области.